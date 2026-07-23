Dopo la vittoria a Wimbledon, si è tornato a parlare della residenza di Jannik Sinner a Montecarlo. L’atleta si trovava in vacanza prima di riprendere gli allenamenti per la tournée sul cemento e gli US Open. In risposta alle discussioni, il regista e sceneggiatore Bernardo Bertolucci ha commentato che vivere a Montecarlo non rappresenta un problema. La questione della residenza dell’atleta viene riproposta dopo ogni risultato importante senza ulteriori sviluppi.

Dopo ogni grande vittoria di Jannik Sinner riaffiora puntualmente lo stesso tema: l a sua residenza a Montecarlo. È accaduto anche all’indomani del trionfo a Wimbledon, mentre il numero uno del mondo si godeva alcuni giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi in vista della tournée sul cemento nordamericano e, soprattutto, degli US Open. A riaccendere il dibattito sono state le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’evento “ Lungo il Fiume: Persone, Cammini, Storie ” a Modesano da Giovanna Botteri (corrispondente della RAI per anni) e Luca Sommi (giornalista de ‘il Fatto Quotidiano’), che hanno criticato la scelta del campione altoatesino di vivere nel Principato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Bertolucci difende Sinner: “Vivere a Montecarlo? Dov’è il problema?”

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