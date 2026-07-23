Enrico Bertolino, comico e conduttore, ha tenuto una lezione al Castello Sforzesco, nel Cortile delle Armi, un luogo che considera quasi casa. Durante l’evento, ha affermato che l’ironia aiuta a evitare l’esaurimento nervoso. Bertolino, milanese di origine, ha partecipato a un evento pubblico in un contesto storico e aperto al pubblico.

Non è esattamente il cortile di casa, ma poco ci manca. Enrico Bertolino è un milanese senza se e senza ma, e nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco può dire di giocare in casa. Non solo: ci è già passato negli anni scorsi e, se proprio deve pensare a una situazione poco confortevole, deve andare con la fantasia secoli addietro: «Diciamo che se fossi stato un comico di corte ai tempi degli Sforza mi avrebbero fatto fuori subito. Solo col tempo alcuni re, come ad esempio Silvio Berlusconi che in questo era abilissimo, hanno saputo gestire l'irriverenza dei comici a proprio vantaggio. Alla fine facevano tutti il suo gioco». Domani,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bertolino al Castello dà lezioni di vita. "L’ironia ti salva dall’esaurimento"

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