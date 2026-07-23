Durante un incontro in Prefettura, è stato deciso di intensificare i controlli di sicurezza a Bergamo e nella provincia. A Bergamo saranno potenziate le pattuglie serali e notturne, mentre nelle aree turistiche e sulla viabilità locale si svolgeranno controlli più frequenti. Le autorità hanno stabilito misure specifiche per garantire maggiore attenzione e sicurezza durante l’estate.

IL COMITATO. In città potenziato il pattugliamento serale e notturno, in provincia località turistiche e viabilità sotto la lente. Sarà assicurata la vigilanza in occasione di sagre, fiere, feste patronali, eventi di pubblico spettacolo, anche per verificare l’attuazione delle misure di «safety» e «security», a tutela dell’incolumità dei partecipanti. Ricordando il «Protocollo d’intesa per la sicurezza negli esercizi pubblici» sottoscritto con Ats e le organizzazioni dei gestori di discoteche, degli esercizi dove si svolgono pubblici intrattenimenti, delle aziende organizzatrici di pubblici spettacolo e dei servizi di controllo, per promuovere sistemi di sicurezza e buone pratiche per rafforzare la prevenzione in collaborazione tra operatori economici e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo e provincia, stretta sulla sicurezza durante l’estate. L’incontro in Prefettura

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