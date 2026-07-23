Una comunità alloggio per anziani a Belpasso è stata chiusa dopo un controllo dei Nas di Catania e dei carabinieri, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Asp locale. Durante l’ispezione sono state riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali che hanno portato alla chiusura dell’istituto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Nas dopo le segnalazioni sulle condizioni degli ospiti. Una comunità alloggio per anziani di Belpasso è stata chiusa dopo un controllo dei carabinieri del Nas di Catania e della stazione locale, effettuato insieme al personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania. L’ispezione è scattata in seguito a diverse segnalazioni che denunciavano situazioni di disagio per gli anziani ospitati e la mancanza di alcuni servizi essenziali. Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato la presenza di 13 ospiti all’interno della struttura, nonostante l’autorizzazione prevedesse un massimo di 10 posti letto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Belpasso, chiusa comunità alloggio per anziani: riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali

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