Bebe Vio diventa un fumetto per i bambini | ?A 11 anni mi hanno amputato gambe e braccia lì ho capito che mi serviva una forza capace di sradicare gli alberi

Bebe Vio diventa un fumetto e racconta ai più piccoli la sua storia, partendo dal motto: «Se sembra impossibile, allora si può fare!». La vita «in due parti» della campionessa paralimpica, oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020, che la scorsa primavera ha lasciato la scherma per l’atletica, anima il secondo volume della collana Mondadori «Le incredibili storie delle stelle dello sport», in questi giorni in edicola. «I successi ma anche le difficoltà, il talento e la determinazione diventano incredibili storie da sfogliare, da leggere e guardare insieme, piccoli e grandi — si legge nella presentazione dell’opera — perché a volte le storie vere ci insegnano, esaltano e accompagnano più delle favole». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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