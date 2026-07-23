beauty quali sono gli illuminanti migliori e come usarli per splendere come elodie

Una make-up artist ha spiegato come applicare gli illuminanti per ottenere un effetto luminoso e naturale. Ha indicato le zone del viso da evidenziare, come zigomi, dorso del naso e arcata sopracciliare, suggerendo anche i prodotti più adatti per diversi tipi di pelle. La tecnica permette di replicare il trucco di una cantante, evidenziando la pelle con tocchi di luce mirati.

La make-up artist Simona Toni ci spiega come usare al meglio questi prodotti, anche a seconda del nostro tipo di pelle, e come replicare il trucco della cantante. L’estate è la stagione del sole, dell’abbronzatura e di quella voglia di risplendere tipica di questi mesi. Ma un conto è avere una pelle radiosa e sana, un altro è averne una che sembri lucida o sudata. Come scegliere gli illuminati migliori anche nei mesi più caldi? Ce lo spiega la make-up artist Simona Toni. -in stick: è la tipologia più apprezzata durante la bella stagione, ideali per coloro che hanno le pelli normali o secche, poiché nel momento in cui vengono applicati e massaggiati si fondono perfettamente, regalando un finish che mima l’idratazione naturale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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