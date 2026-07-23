Il 24 luglio 2026, nel pomeriggio, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful, la soap opera trasmessa da anni su Canale 5. In questa puntata, Hope e Carter rivelano i loro sentimenti reciproci. La serie, ambientata a Los Angeles, segue le vicende di personaggi coinvolti in relazioni complicate. L’appuntamento è alle 14:00, con scene che approfondiscono i rapporti tra i protagonisti.

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026. Cosa succede a Beautiful il 24 luglio 2026. Hope e Carter si ritrovano finalmente a confessarsi i sentimenti che da tempo covavano in silenzio. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per la sua forza, la sua sensibilità e la capacità di ispirare chi le sta accanto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 24 luglio 2026: Hope e Carter confessano i propri sentimenti

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