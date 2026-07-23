Bayanda Walaza ha ottenuto la copertina del Meeting di Banska Bystrica, evento del World Continental Tour Silver. Il velocista ha corso i 100 metri in meno di 9.90 secondi, entrando in un nuovo universo di giovani atleti con prestazioni straordinarie. Si tratta di un risultato che anticipa un cambio radicale nella disciplina, con almeno nove uomini previsti sotto questa soglia nel 2026. La gara ha stravolto le classifiche e aperto nuove prospettive per il futuro del sprint.

Bayanda Walaza si è meritato la copertina del Meeting di Banska Bystrica, tappa del World Continental Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Si trattava dell’unico appuntamento di caratura nella settimana che culminerà con i Campionati Nazionali in giro per il mondo e dunque non è stata frequentata da molti nomi altisonanti, ma il sudafricano ha avuto modo di distinguersi sul rettilineo nella località slovacca. Il promettente ventenne ha corso i 100 metri nell’ottimo tempo di 9.89 con 1,0 ms di vento a favore ed è così diventato il nono atleta a scendere sotto il muro di 9.90 in questa stagione, ritoccando di cinque centesimi il proprio personale (9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bayanda Walaza entra in nuovo universo da enfant prodige: 9 uomini sotto 9.90 nel 2026, 100 metri stravolti

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