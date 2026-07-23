BATTITI LIVE | ILARY BLASI TRA HIT ESTIVE E PERFORMANCE ON THE ROAD
Il 23 luglio, alle 21:30 su Canale 5, va in onda il nuovo episodio di “Tim Battiti Live”. La trasmissione è condotta da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Giovedì 23 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Tim Battiti Live”. Alla conduzione Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Martina Franca, Bari e Alberobello. Nel quarto appuntamento si alterneranno: Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Samurai Jay, LDA, Aka7even, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Welo con Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit, Elena D’Elia. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Tim Battiti Live 2026 Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in Puglia
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Battiti Live torna con Ilary Blasi e Fabio RovazziBattiti Live torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Fabio Rovazzi.
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Battiti Live 2026, il cast della terza puntata ift.tt/YbOKJN0 Ilary Blasi torna questa sera, giovedì 16 luglio, con un nuovo appuntamento di Battiti Live 2026, la kermesse musicale pugliese, in onda in prima serata su Canale 5 insieme a Fabio Rovazzi e Daniele B x.com
Mentre le registrazioni di Battiti Live vanno in onda in televisione, Ilary Blasi ha già cambiato scenario. La conduttrice si trova a Saint-Tropez insieme a Bastian Muller, che sui social ha condiviso questo scatto accompagnandolo con una sola frase: I am grat facebook
Tim Battiti Live, anticipazioni del 23 luglio: ospiti Annalisa, The Kolors e Tommaso ParadisoTim Battiti Live torna il 23 luglio su Canale 5 con Ilary Blasi. Sul palco Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale e altri ospiti. lifestyleblog.it
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