basket progetto academy gaiola dalla capitale

Federico Gaiola entra nella Raggisolaris Academy, sposando il progetto faentino dal lato sportivo e personale. Per il giovane coach classe 2002 sarà la prima esperienza lontano dalla sua Roma, scegliendo Faenza come trampolino di lancio per la sua carriera. Nato e cresciuto cestisticamente nella capitale (Palocco Basket, Eurobasket, Fonte Roma), ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie e sta completando la magistrale all’Università degli Studi di Roma Foro Italico. "L’opportunità di venire a Faenza è nata grazie all’amicizia con Matteo Pio che mi ha contattato – spiega Gaiola -. Ho impiegato poco tempo ad accettarla, perché avevo il desiderio di provare la prima esperienza lontano da casa e la Raggisolaris Academy mi dava la possibilità di farlo in una società che lavora benissimo a livello giovanile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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