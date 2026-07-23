Baseball | mercoledì facile per Parmaclima Reggio Emilia travolta per 16-0

Mercoledì facile per Parmaclima, che ha battuto Reggio Emilia per 16-0 nel recupero di Serie A Gold. Dopo aver vinto nettamente gara-1, la squadra emiliana ha dominato anche in gara-2, chiudendo la partita con un largo margine. La vittoria conferma il ruolo di favorita di Parmaclima in questa fase della competizione. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante per la formazione emiliana.

Parmaclima si conferma favorita e travolge con un mega sweep Reggio Emili a nel recupero valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. La compagine emiliana dopo aver vinto nettamente gara-1 si è imposta anche in gara-2 dominando in un lungo e in largo una partita terminata per 16-0. Un punteggio che non può fare altro che testimoniare la grande forza dei padroni di casa, capaci di battere complessivamente dieci valide contro le tre realizzate dai diretti avversari. In un incontro a senso unico i parmigiani hanno marcato otto punti nei primi due inning, due per parte, per poi allungare di un’unità nel terzo fino a chiudere definitivamente i giochi al quinto, dove sono arrivati la bellezza di sette sigilli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Non lo posso credere perché in Argentina si dice no lo puedo creer porcodio Adani sei nato in provincia di Reggio Emilia e cresciuto con i tortellini in brodo non in un barrio di Bueones Aires con l’asado e il mate x.com

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Modena - Reggio Emilia 15/07/26 reddit