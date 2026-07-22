baseball parmaclima a valanga su reggio emilia in serie a gold san marino ancora ko

Parmaclima ha vinto nettamente contro Reggio Emilia nella Serie A Gold di baseball, mentre San Marino è ancora senza vittoria. Due delle tre partite in programma si sono disputate, poiché il maltempo ha impedito di giocare la seconda gara tra Parma e Reggio Emilia sul campo Cavalli. La giornata si è fermata a causa delle condizioni meteorologiche, che hanno reso impraticabile il campo.

Non si completa del tutto il programma del martedì valido per la Serie A Gold 2026 di baseball. In occasione della giornata odierna si sono infatti disputate due partite su tre, complici le condizioni di meteo avverse che hanno reso impraticabile il campo Cavalli di Parma, che avrebbe dovuto ospitare la gara-2 tra i padroni di casa e Reggio Emilia. In realtà in occasione della prima disputa Parmaclima ha giganteggiato in lungo in largo contro la PalaFinger, regolandola in sei end con un sonorosissimo 19-1, maturato grazie alla bellezza di quattordici valide battute contro le appena quattro dei diretti rivali. A pesare in particolar modo sul risultato è stato il penultimo turno, dove sono arrivati addirittura undici sigilli da parte del team vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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