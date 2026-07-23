Bariano il centro storico si rifà il look Due cantieri al via entro l’autunno

Notizia in breve

A Bariano partiranno entro l’autunno due cantieri per riqualificare il centro storico. Dopo la pausa estiva, prenderà il via il primo intervento in via Roma, mentre in autunno sarà la volta di piazza Don Luigi Paganessi e di via Chiesa. I lavori sono destinati a modificare l’aspetto del cuore del paese, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.