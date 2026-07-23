Bariano il centro storico si rifà il look Due cantieri al via entro l’autunno
A Bariano partiranno entro l’autunno due cantieri per riqualificare il centro storico. Dopo la pausa estiva, prenderà il via il primo intervento in via Roma, mentre in autunno sarà la volta di piazza Don Luigi Paganessi e di via Chiesa. I lavori sono destinati a modificare l’aspetto del cuore del paese, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.
Bariano. Il cuore del paese si prepara a cambiare volto. Nei prossimi mesi partiranno due importanti cantieri destinati a ridisegnare il centro storico: il primo riguarderà via Roma, con l’avvio previsto dopo la pausa estiva, mentre il secondo interesserà piazza Don Luigi Paganessi e via Chiesa, con il via programmato per l’autunno. Due interventi distinti ma collegati, che potrebbero anche correre in parallelo. Da una parte il rifacimento di via Roma, dall’altra la riqualificazione della piazza davanti alla chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio. Un doppio intervento che porterà nuovi percorsi pedonali, una diversa organizzazione degli spazi, l’ eliminazione delle barriere architettoniche e un rinnovamento complessivo degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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