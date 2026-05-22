Nelle ore notturne di questa settimana, i lavori di rifacimento dell’asfalto sono iniziati in via Milano, nel centro di Trieste. La strada sarà interessata da lavori di asfaltatura che si protrarranno nelle notti successive. Restano da chiarire quali altre vie cittadine saranno coinvolte dai prossimi interventi. Il meteo potrebbe influenzare la tempistica dei lavori, ma al momento non sono state comunicate date precise o eventuali proroghe.

? Domande chiave Quali altre strade di Trieste saranno interessate dai prossimi cantieri?. Come influirà il meteo sulla durata dei lavori in via Milano?. Quali sono i nuovi divieti di sosta previsti per i residenti?. Perché il Comune ha scelto proprio la notte per questi interventi?.? In Breve Interventi su via Imbriani, Corso Cavour e via Carducci per manutenzione straordinaria.. Lavori notturni del 21 maggio per limitare disagi al trasporto pubblico urbano.. Restrizioni temporanee alla carreggiata e divieti di sosta nelle zone interessate.. Proseguimento dei cantieri nei prossimi giorni in altre strade della città.. Squadre di operai e mezzi pesanti lavorano a Trieste fin dalle ore notturne di questo 21 maggio, con interventi mirati su via Milano e via Imbriani per il rifacimento del manto stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste, cantieri notturni nel centro: via Milano si rifà l’asfalto

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