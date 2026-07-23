bari sardo accoltellato 19enne fermato minore

Un giovane di 19 anni è stato ucciso e una studentessa di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un episodio avvenuto a Bari Sardo. La vittima, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente una ragazza, causandole gravi traumi alle gambe. Un minore è stato fermato in relazione all’accaduto.

Un’escalation fatale che ha portato alla morte di Simone Concas, 19 anni, e al ferimento grave di una studentessa di 22 anni. Concas alla guida della sua auto avrebbe investito volontariamente la giovane, che ha riportato gravi traumi alle gambe. Subito dopo l’investimento il fidanzato e il fratello minorenne della ragazza avrebbero inseguito il 19enne che, dopo una violenta lite, è stato accoltellato a morte A Bari Sardoaccoltellato il 19enne che aveva investito una ragazza di 22 anni. Si tratta di una tragedia della quale si devono ancora delineare i contorni. Verso le 18:00 di ieri pomeriggio il giovane, Simone Concas, era alla guida della sua Renault Clio, quando improvvisamente avrebbe investito volontariamente la ragazza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Simone Concas ucciso a coltellate dopo aver investito una 16enne, fermato un minorenne

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Temi più discussi: Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada: fermato un minorenne; Bari Sardo, accoltellato e ucciso a 19 anni; Omicidio di Simone Concas a Bari Sardo, accoltellato dopo aver investito una 16enne: fermato fratello di lei; Tragedia a Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza: fermato un minorenne.

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Omicidio a Bari Sardo, 19enne investe con l’auto l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate: fermato il fratello minorenne della ragazzaIl ragazzo fermato sarebbe il fratello della 22enne gravemente ferita nell’Ogliastra. Simone Concas l’ha centrata con la sua auto e poi è fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e accoltellato a morte. quotidiano.net

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