Barcola infiamma il mercato | Manchester United in corsa Liverpool avanti per l’erede di Salah
Il mercato calciomercato è in fermento con il nome di Barcola al centro delle discussioni. Il talento del PSG viene cercato da diversi club europei, ma il Liverpool sembra essere quello più deciso a portarlo in squadra. Nei rumors si parla di un forte interesse da parte dei Reds per l’attaccante francese, considerato uno dei profili più ambiti in questa finestra di trasferimenti.
Barcola al centro di numerose voci di mercato, il talento del PSG conteso dai top club: il Liverpool è quello che fa più sul serio per il francese. Il futuro di Bradley Barcola continua a essere uno degli argomenti più caldi del mercato europeo. L’esterno offensivo del Paris Saint-Germain, classe 2002, è finito nel mirino di diversi top club, pronti a muoversi per provare a strapparlo ai campioni di Francia. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato da The Sun, anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa per il talento francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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