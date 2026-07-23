Barcola al centro di numerose voci di mercato, il talento del PSG conteso dai top club: il Liverpool è quello che fa più sul serio per il francese. Il futuro di Bradley Barcola continua a essere uno degli argomenti più caldi del mercato europeo. L’esterno offensivo del Paris Saint-Germain, classe 2002, è finito nel mirino di diversi top club, pronti a muoversi per provare a strapparlo ai campioni di Francia. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato da The Sun, anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa per il talento francese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcola infiamma il mercato: Manchester United in corsa, Liverpool avanti per l’erede di Salah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Liverpool mette gli occhi su Barcola: è lui l’erede designato per il post-SalahIl Liverpool sta considerando l'acquisto di un esterno offensivo dal Paris Saint-Germain per la prossima sessione di mercato estivo.

Arsenal e Liverpool su Bradley Barcola: il talento del PSG infiamma il mercato, ma i francesi fanno muroL'esterno offensivo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, è al centro di un interesse crescente da parte di Arsenal e Liverpool, che sarebbero...