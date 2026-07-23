Barca affonda nella laguna di Venezia morto un uomo a Pellestrina | l' allarme dato dal cugino

Notizia in breve

Nella laguna di Venezia, un uomo è morto dopo che una barca si è semi-affondata davanti all’isola di Pellestrina. L’allarme è stato dato nella notte da un uomo che era con il cugino sulla barca, poi scomparso. La chiamata al 112 ha segnalato la perdita di contatto con il passeggero e il guidatore in stato confusionale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo.