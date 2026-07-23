Barca affonda nella laguna di Venezia morto un uomo a Pellestrina | l' allarme dato dal cugino
Nella laguna di Venezia, un uomo è morto dopo che una barca si è semi-affondata davanti all’isola di Pellestrina. L’allarme è stato dato nella notte da un uomo che era con il cugino sulla barca, poi scomparso. La chiamata al 112 ha segnalato la perdita di contatto con il passeggero e il guidatore in stato confusionale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo.
Un barchino semi-affondato nella laguna di Venezia, di fronte all'isola di Pellestrina, e il guidatore in stato confusionale che dà l'allarme al 112, in nottata, dicendo di non trovare più il cugino che era in barca con lui. Alle 2.30 di giovedì i carabinieri allertati dalla chiamata hanno avvisato i sommozzatori dei vigili del fuoco della richiesta d'aiuto ricevuta. La capitaneria di porto da Chioggia ha raggiunto la zona di Ca' Roman a Pellestrina. Le indicazioni date dall'uomo, forse alterato, all'inizio sembravano poco coerenti. Dopo alcune ore di sorvolo dell'elicottero della Guardia di finanza, il corpo senza vita del cugino disperso è stato avvistato: si tratta di un uomo di 40 anni - la stessa età del cugino che era in barca con lui. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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