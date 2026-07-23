Nel fiume Arno, il reparto nautico della polizia locale di Pisa ha sequestrato reti da pesca illegali e una barca a vela impigliata. Le reti sono state trovate in acqua e rimosse, mentre l’imbarcazione è rimasta bloccata. L’intervento si è svolto con il battello di servizio nei giorni scorsi. Nessun'altra persona è stata coinvolta.

Reti da pesca illegali nel fiume Arno. Nei giorni scorsi il reparto nautico della polizia locale di Pisa è intervenuto con il battello di servizio sulle acque interne del fiume Arno, nel tratto compreso tra la città e la foce, dove sono stati individuati due gruppi di reti da pesca del tipo "da posta", prive delle previste segnalazioni e non presidiate, collocate in violazione della normativa vigente. Le reti occupavano parte della porzione navigabile del fiume, costituendo un pericolo per la navigazione. Secondo quanto segnalato da alcuni diportisti, poco prima dell’intervento un’imbarcazione a vela era rimasta impigliata nelle reti, riuscendo successivamente a liberarsi e a riprendere la navigazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barca a vela impigliata. Sequestrate reti da pesca: "Attrezzatura illegale"

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