banche alla prova delle trimestrali stagione record lente sul risiko

Le banche italiane presentano risultati trimestrali record, ma le operazioni di aggregazione procedono con lentezza. Le grandi fusioni sono ferme tra autorizzazioni, assemblee e strategie alternative, mentre i dati finanziari delle banche continuano a essere al centro dell’attenzione. La stagione dei conti trimestrali evidenzia performance positive, ma non si traduce in accelerazioni sul fronte delle fusioni tra istituti bancari.

La stagione delle trimestrali riaccende i riflettori sulle banche italiane mentre le grandi operazioni di aggregazione procedono lentamente, tra autorizzazioni, assemblee e strategie alternative. Il calcio d’inizio spetta a UniCredit. Per il gruppo guidato da Andrea Orcel gli analisti si aspettano un altro trimestre record, con un utile stimato in 2,83 miliardi di euro. Le previsioni per l’intero esercizio indicano profitti per 11,22 miliardi e ricavi per 26,16 miliardi. UniCredit, almeno per il momento, resta ai margini del risiko italiano e concentra le proprie energie sulla partita Commerzbank. Dopo la chiusura dell’offerta pubblica di scambio e con una partecipazione ormai vicina al 50%, Piazza Gae Aulenti attende entro settembre il via libera della Bce per superare la soglia del 30%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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