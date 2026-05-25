Banche Furlan Uilca sul risiko | Risponda a logiche industriali non solo a interessi azionisti

Notizia in breve

Le operazioni di M&A nel settore bancario devono rispettare logiche industriali e non solo interessi di azionisti, secondo un rappresentante sindacale. È importante che le fusioni e acquisizioni offrano una prospettiva stabile e coerente con il ruolo centrale del credito nel Paese. Le operazioni non devono essere guidate esclusivamente da logiche di profitto o di politiche, ma mantenere un focus sulla funzione sociale del settore bancario.