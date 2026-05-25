Banche Furlan Uilca sul risiko | Risponda a logiche industriali non solo a interessi azionisti
Le operazioni di M&A nel settore bancario devono rispettare logiche industriali e non solo interessi di azionisti, secondo un rappresentante sindacale. È importante che le fusioni e acquisizioni offrano una prospettiva stabile e coerente con il ruolo centrale del credito nel Paese. Le operazioni non devono essere guidate esclusivamente da logiche di profitto o di politiche, ma mantenere un focus sulla funzione sociale del settore bancario.
(Adnkronos) – Le operazioni di M&A "devono dare una prospettiva al settore, devono essere coerenti con il fatto che il settore del credito è centrale nella vita del Paese e non avere solo logiche di profitto o rispondere a interessi di azionisti o, peggio, di politiche". Lo dice all'AdnKronos Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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