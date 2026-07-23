Tre bambini di 11, 5 e 3 anni sono stati lasciati soli a casa dai genitori mentre si recavano al centro commerciale. La vicenda ha portato a una denuncia per abbandono di minore e a una segnalazione ai servizi sociali. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sulla durata dell’assenza è stato reso noto.

LENDINARA (ROVIGO) - Sono usciti di casa per alcune commissioni al centro commerciale, lasciando da soli i tre figli di 11, 5 e 3 anni. Una scelta costata una denuncia per abbandono di minore ai genitori, oltre a una segnalazione ai servizi sociali. L'intervento L'episodio è avvenuto a giugno in un condominio di Lendinara, da cui è partita una segnalazione al 112. A chiamare erano alcuni residenti, allarmati da rumori e voci di bambini provenienti da uno degli appartamenti dove abita una famiglia composta dai genitori e dai tre figli. Ai carabinieri hanno riferito di aver visto poco prima uscire i due adulti (un uomo sessantenne e una donna poco meno che trentenne) senza i bambini. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Bambini di 11, 5 e 3 anni lasciati a casa da soli dai genitori per andare al centro commerciale: denuncia e segnalazione ai servizi sociali

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Kindness Never Disappears—Sometimes It Just Takes Years to Come Home.

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