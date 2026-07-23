Ballando con le stelle Alessandro Cattelan in pista?
Alessandro Cattelan è stato adocchiato da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle: riuscirà a convincerlo? E’Hita lanciare l’indiscrezione secondo cuiAlessandro Cattelan potrebbe presto approdare a Ballando con le stelle. Il conduttore attualmente si trova senza una collocazione e, sebbenePier Silvio Berlusconi voglia dargli un incarico, sembra che nemmeno quest’anno sia riuscito a trovargli una collocazione. Inoltre giorni faCattelanha detto addio alla sua storica managerMarta Donà– la stessa di Angelina Mango, Olly e tanti altri- e ciò potrebbe fargli prendere delle scelte non convenzionali. Sembra quindi cheMilly Carlucci, dopo aver ricevuto più di uno scacco matto da Maria De Filippi, adesso sia pronta a una nuova mossa, ovvero quella di prendersi Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Ballando con le stelle.
Alessandro Cattelan in Ballando con le Stelle Le ultime indiscrezioni
Notizie e thread social correlati
CARLUCCI CHOC! BALLANDO CON LE STELLE: ALESSANDRO CATTELAN IN GARAMilly Carlucci ha annunciato che Alessandro Cattelan parteciperà come concorrente a Ballando con le Stelle.
Temi più discussi: Ballando con le Stelle, Alessandro Cattelan fa il colpaccio: tradisce De Filippi per Milly Carlucci, ad un passo dal cast; Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su Cattelan: l'indiscrezione sul cast; Ballando con le stelle, tutte le novità: Alessandro Cattelan ad Elettra Lamborghini concorrenti, Barbara D'Urso in giuria? Lucio Presta...; Ballando con le Stelle 2026, i nomi dei primi concorrenti in gara.
Chi potrebbe essere in gara a #BallandoConLeStelle? Aurora Ramazzotti Alessandro Matri Flavia Pennetta Alessandro Cattelan! x.com
Alessandro Cattelan potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra le indiscrezioni sul cast dello show di Milly Carlucci spunta infatti un nome che sta già facendo discutere: quello del noto conduttore televisi facebook
Ballando con le Stelle, Alessandro Cattelan fa il colpaccio: tradisce De Filippi per Milly Carlucci, ad un passo dal castAlessandro Cattelan potrebbe scendere in pista a Ballando con le Stelle 2026 dopo l’esperienza ad Amici. Milly Carlucci punta su un nome sorprendente. libero.it
Ballando con le Stelle 2026: Alessandro Cattelan tra i possibili concorrentiAlessandro Cattelan potrebbe essere il prossimo concorrente di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme i dettagli e le possibili novità del programma. notizie.it