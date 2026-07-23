Ballando con le stelle Alessandro Cattelan in pista?

Alessandro Cattelan è stato adocchiato da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le stelle: riuscirà a convincerlo? E’Hita lanciare l’indiscrezione secondo cuiAlessandro Cattelan potrebbe presto approdare a Ballando con le stelle. Il conduttore attualmente si trova senza una collocazione e, sebbenePier Silvio Berlusconi voglia dargli un incarico, sembra che nemmeno quest’anno sia riuscito a trovargli una collocazione. Inoltre giorni faCattelanha detto addio alla sua storica managerMarta Donà– la stessa di Angelina Mango, Olly e tanti altri- e ciò potrebbe fargli prendere delle scelte non convenzionali. Sembra quindi cheMilly Carlucci, dopo aver ricevuto più di uno scacco matto da Maria De Filippi, adesso sia pronta a una nuova mossa, ovvero quella di prendersi Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Alessandro Cattelan in Ballando con le Stelle Le ultime indiscrezioni

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