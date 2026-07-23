bagno nel parco di villa tittoni scontro sui costi

L’amministrazione comunale di Desio ha inserito 60.000 euro nelle variazioni di bilancio per realizzare un nuovo bagno nel parco di Villa Tittoni. La cifra riguarda la costruzione di un semplice gabinetto. La proposta è stata discussa in Consiglio martedì.

Sessantamila euro per realizzare un nuovo bagno nel parco di Villa Tittoni. Un banalissimo gabinetto. È questa la cifra inserita dall’Amministrazione comunale di Desio nelle variazioni di bilancio discusse in Consiglio martedì. Una spesa che ha immediatamente acceso il dibattito, soprattutto per il confronto, davvero inevitabile, col mercato immobiliare cittadino: con la stessa somma, a Desio, si può acquistare un monolocale e, in alcuni casi, perfino un bilocale in zona periferica. A sollevare il tema è stato Andrea Villa (Lega), che ha definito la cifra "importante" e difficilmente giustificabile. "Sessantamila euro per un nuovo bagno nel parco di Villa Tittoni – ha esordito –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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