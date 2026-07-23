C’è una frase di Massimiliano Allegri che spiazzerebbe chiunque si avvicini al nostro calcio senza pregiudizi: “ Vengo definito un aziendalista: per qualcuno è un’offesa, per me è un complimento”. Da qui parte la puntata n. 11 di Antifútbol, il podcast che il team di VDL 29 realizza con il Napolista: proviamo a raccontare a un ipotetico spettatore americano, entusiasta e sprovveduto, gli ultimi decenni di cultura del tifo. Non solo resultadisti e giochisti. Perché gli allenatori, nell’immaginario collettivo, non si dividono soltanto lungo la classica griglia del modo di stare in campo — resultadisti contro giochisti. Ce n’è un’altra, altrettanto decisiva: quella del rapporto con la proprietà. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Aziendalista a chi?”: spiegare a un americano perché sarebbe un’offesa – PODCAST

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Aziendalista a chi: spiegare a un americano perché sarebbe unoffesa

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