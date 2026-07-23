Ayvens Mobility Monitor 2026 | in Italia il 51% dei cittadini preferisce il noleggio a lungo termine all’acquisto

In Italia, il 51% dei cittadini preferisce il noleggio a lungo termine rispetto all'acquisto di veicoli. Lo studio, condotto da Ayvens con Ipsos su circa 4.000 consumatori in 12 Paesi europei, evidenzia una divisione tra le preferenze dei residenti nel Nord e nel Sud del continente.

Lo studio indipendente condotto da Ayvens con Ipsos su quasi 4.000 consumatori in 12 Paesi europei conferma una spaccatura netta tra Nord e Sud del continente. L’Italia guida il blocco mediterraneo per propensione concreta al noleggio. L’Italia si posiziona stabilmente sopra la media europea nella transizione verso il noleggio auto. Secondo l’Ayvens Mobility Monitor 2026 – studio indipendente realizzato in collaborazione con Ipsos su un campione di quasi 4.000 consumatori in 12 Paesi – il 51% dei cittadini italiani esprime un orientamento favorevole verso le formule di noleggio, a fronte di una media europea del 49%. Più significativo ancora... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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