Aumentano gli eventi estremi come proteggersi dalle maxi grandinate? Dalle assicurazioni ai teli la guida

La grandine con chicchi superiori a 8 centimetri sta causando danni a persone, automobili e raccolti, colpendo diverse zone del Nord Italia e località balneari del Centro, come San Benedetto del Tronto. Per proteggersi, alcune soluzioni suggerite includono l’uso di teli protettivi e la stipula di assicurazioni specifiche. Gli eventi estremi di maltempo sono in aumento e mettono in crisi le strutture di protezione tradizionali.

Aumentano gli eventi estremi. Grandine con chicchi superiori a 8 cm sta facendo danni non solo ai raccolti, ma anche a persone e automobili. Maltempo che ha colpito con forza diverse zone del Nord Italia e località balneari del Centro come San Benedetto del Tronto. possono essere 'coperti' dalle polizze auto: tuttavia è necessario fare attenzione ad alcuni elementi, perché tra franchigie, scoperti, massimali e clausole, il rimborso può essere molto diverso da quello che ci si aspetta. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Aumentano gli eventi estremi, come proteggere l'auto dalle maxi grandinate? Dalle assicurazioni ai teli, la guidaGli eventi estremi come le maxi grandinate stanno causando danni a persone, raccolti e automobili, con chicchi di oltre 8 cm.

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Quasi un mese di #vitaindiretta estiva e tutte le sere non si parla d’altro se non di caldo, caldo e stress, caldo ed eventi estremi, caldo ha le ore contate, caldo in aumento… Io capisco che non ci sia molto di cui parlare, ma fatelo uno sforzo. Meglio chiudere alle x.com

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