Gli eventi estremi come le maxi grandinate stanno causando danni a persone, raccolti e automobili, con chicchi di oltre 8 cm. Il maltempo ha interessato diverse aree del Nord Italia e località balneari del Centro, tra cui San Benedetto del Tronto. Per proteggere le auto, alcune persone usano teli protettivi o coperture specifiche, mentre le compagnie assicurative offrono polizze che coprono i danni causati dalle grandinate.

Aumentano gli eventi estremi. Grandine con chicchi superiori a 8 cm sta facendo danni non solo ai raccolti, ma anche a persone e automobili. Maltempo che ha colpito con forza diverse zone del Nord Italia e località balneari del Centro come San Benedetto del Tronto. possono essere 'coperti' dalle polizze auto: tuttavia è necessario fare attenzione ad alcuni elementi, perché tra franchigie, scoperti, massimali e clausole, il rimborso può essere molto diverso da quello che ci si aspetta. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aumentano gli eventi estremi, come proteggere l'auto dalle maxi grandinate? Dalle assicurazioni ai teli, la guida

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