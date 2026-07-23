Un gruppo di genitori ha iniziato a dipingere le aule scolastiche e le aree comuni, collaborando con l’amministrazione comunale e gli insegnanti. Sono stati utilizzati pennelli e vernice per migliorare l’aspetto degli ambienti scolastici frequentati dai figli. L’intervento riguarda principalmente le pareti interne delle scuole, con l’obiettivo di rendere gli spazi più accoglienti. Le attività di pittura sono state svolte durante il fine settimana e in altri momenti di disponibilità, senza coinvolgere interventi strutturali.

Pennelli, pittura e tanto entusiasmo, come sempre, per rendere più belle le scuole frequentate dai loro figli. Anche quest’anno un gruppo di genitori si sono rimboccati le maniche e hanno collaborato con l’amministrazione comunale e gli insegnanti per la riqualificazione di aule e parti comuni degli edifici scolastici. Nella scuola primaria Anna Frank di via Chiminello insegnanti e genitori hanno imbiancato alcune aule e la nuova aula sensoriale. Coordinati da Sara Sironi, referente delle insegnanti, papà e mamme hanno dedicato alcuni giorni del loro tempo libero per rendere gli spazi più accoglienti e funzionali. Alla scuola Franceschini di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aule imbiancate. Genitori al lavoro con i pennelli

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