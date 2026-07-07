atalanta krstovic si ferma con i tifosi prima del raduno a zingonia

Prima giornata di allenamenti a Zingonia per l’Atalanta, con i giocatori impegnati nei test fisici. Prima di incontrare l’allenatore Sarri, alcuni si sono fermati ai cancelli per salutare i tifosi. Krstovic si è fermato con i supporter prima di entrare. In tv, Tardelli ha commentato il caso Balogun, affermando che durante il Mondiale si può fare di tutto purché si ricevano ordini.

Primo giorno di lavoro a Zingonia per i giocatori dell'Atalanta, alle prese con i test fisici: i giocatori, prima dell'incontro con Sarri, si fermano ai cancelli insieme ai tifosi Tardelli in tv sul caso Balogun: Â«In questo Mondiale si puÃ² far tutto basta ricevere ordiniÂ». La reazione di Paola Ferrari Alta Valle Seriana, le fototrappole immortalano il passaggio di un orso bruno. Poi anche di due lupi Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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