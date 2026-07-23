Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze del personale ATA durante l’anno scolastico. La pubblicazione include anche l’aggiornamento con i dati di Viterbo. Le graduatorie provvisorie sono accessibili, mentre quelle definitive saranno adottate ufficialmente per le nomine e le assegnazioni.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Viterbo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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