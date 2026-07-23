Dal 24 al 25 luglio si svolgono a Firenze, Arese e Osakue i Campionati Italiani Assoluti di atletica, con oltre mille atleti impegnati e quaranta titoli in palio. Le competizioni del Challenge di venerdì e sabato mattina, insieme alle gare non trasmesse dalla Rai, saranno visibili su Atletica Italiana TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La copertura riguarda sia le gare del weekend che quelle del Challenge.

Dal Challenge di venerdì 24 e sabato 25 luglio mattina ai Campionati Italiani Assoluti del weekend: oltre mille atleti e 40 titoli in palio. L’intero Challenge e le gare tricolori non coperte dalla Rai saranno trasmesse su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Firenze si prepara ad accogliere un lungo weekend dedicato all’atletica italiana. Si comincia venerdì 24 luglio con il Challenge Assoluto, che proseguirà sabato mattina e assegnerà gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani Individuali Assoluti, in programma sabato pomeriggio e domenica allo stadio Ridolfi. Saranno complessivamente 1.044 gli atleti in gara a partire da venerdì, mentre nella 116ª edizione della rassegna tricolore verranno assegnati 40 titoli italiani. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Assoluti di Firenze, Arese, Osakue e Sottile in gara: diretta su Atletica Italiana TV

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