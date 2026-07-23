Un aumento di eventi di grandine di grandi dimensioni ha portato a un incremento delle richieste di assicurazioni specifiche. La grandine, con chicchi che superano gli 8 centimetri, ha provocato danni a automobili, proprietà e persone in diverse aree del Nord e nelle località balneari del Centro. Le zone più colpite sono state quelle di San Benedetto del Tronto e altre località vicine.

Aumentano gli eventi estremi. Grandine con chicchi superiori a 8 cm sta facendo danni non solo ai raccolti, ma anche a persone e automobili. Maltempo che ha colpito con forza diverse zone del Nord Italia e località balneari del Centro come San Benedetto del Tronto. possono essere 'coperti' dalle polizze auto: tuttavia è necessario fare attenzione ad alcuni elementi, perché tra franchigie, scoperti, massimali e clausole, il rimborso può essere molto diverso da quello che ci si aspetta. Ecco tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assicurazione grandine, boom di richieste: quanto costa, come risparmiare e quando conviene

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