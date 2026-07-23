Una fotografia mostra un assalto alla polizia da parte di gruppi di centri sociali e immigrati. L’immagine rappresenta una scena di tensione tra forze dell’ordine e manifestanti. Non sono forniti dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’evento. La scena si svolge in un contesto urbano, senza indicazioni su date o località precise. La fotografia è stata condivisa online e fa parte di un insieme di immagini di eventi di protesta recenti.

Guardate questa fotografia in pagina, perché è l’istantanea della contemporaneità, di questa contemporaneità pazzotica, nullista, sorta oltre i rottami dell’ideologia eppure ultra-ideologica, che ha nella Bologna distopica di Lepore-Schlein un compendio privo di fronzoli. Sono gli scontri dell’altra sera nel capoluogo emiliano-romagnolo, ammesso si possa ridurre terminologicamente a “scontri” la guerriglia urbana indiscriminata, con oltre settanta agenti della Polizia di Stato feriti. Ma questa è ancora cronaca, sebbene cupa più che nera. La foto, invece, è il simbolo, come da etimo greco, il “contrassegno” che “mette insieme” qualcosa. È, alla radice, il contrassegno della santa alleanza che ha riscritto completamente i canoni di quella che eravamo abituati a chiamare “sinistra” politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Assalto alla polizia, asse centri sociali-immigrati: la saldatura

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