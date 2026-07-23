Assalta la sala slot armato di mitraglietta e la punta sui clienti | la rapina sfuma grazie a un dipendente Bandito in fuga

Notizia in breve

Un uomo armato di mitraglietta ha fatto irruzione in una sala slot nel sestiere San Polo, a Venezia, poco dopo le 17 del 23 luglio. Ha puntato l'arma sui clienti, ma l'azione è fallita perché un dipendente ha reagito, impedendo il furto. L'uomo è fuggito immediatamente dopo, mentre i testimoni hanno chiamato le forze dell'ordine. La polizia sta cercando il ricercato.