Un uomo armato di mitraglietta ha tentato di rapinare una sala slot nel sestiere San Polo, in calle de le Do Spade, poco dopo le 17 del 23 luglio. Durante il tentativo, ha puntato l’arma sui clienti e ha avuto una colluttazione con l’addetto alla sicurezza. La fuga del bandito è avvenuta dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La polizia sta cercando l’autore dell’assalto.

VENEZIA - Tentata rapina a mano armata in una sala slot del sestiere San Polo, in calle de le Do Spade. L'assalto, compiuto da un uomo al momento ricercato dalla polizia, è avvenuto poco dopo le 17 del 23 luglio. Ferito l'addetto al controllo del locale. L'assalto L'uomo ha fatto irruzione nel locale brandendo un'arma da fuoco, descritta dai testimoni come simile a una mitraglietta, e l'ha puntata contro i clienti intenti a giocare alle slot machine. Mentre tentava di rubare il denaro dalla cassa, l'addetto ai controlli del negozio lo ha raggiunto ed è nata una colluttazione che ha visto il lavoratore rimanere ferito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Assalta la sala slot armato di mitraglietta e la punta sui clienti: bandito in fuga dopo la colluttazione con l'addetto alla sicurezza

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