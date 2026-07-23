Kristjan Asllani è tra i calciatori in uscita dall’Inter durante questa sessione di mercato. Il Sassuolo ha mostrato interesse per il centrocampista, ma l’Inter ha escluso la possibilità di un nuovo prestito. La società nerazzurra sta valutando eventuali offerte di acquisto o altre soluzioni per il giocatore. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle trattative o sui termini delle eventuali cessioni.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Kristjan Asllani rientra nella lista dei calciatori in uscita dall’Inter durante l’attuale sessione di calciomercato. Il Sassuolo ha espresso un chiaro interesse per il centrocampista albano-italiano, manifestando le proprie intenzioni alla dirigenza di Viale della Liberazione. Dopo i prestiti al Torino e al Besiktas, il giocatore ha fatto ritorno alla base. Le ultime esperienze non hanno convinto i rispettivi club a esercitare il diritto di riscatto, escludendo di fatto il regista dai piani tecnici dell’ allenatore dell’Inter Cristian Chivu. Nella rosa guidata da Chivu non c’è spazio a centrocampo, rendendo inevitabile la separazione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Asllani nel mirino del Sassuolo di Aquilani: l’Inter esclude l’opzione di un nuovo prestito

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