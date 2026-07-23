Asllani nel mirino del Sassuolo di Aquilani | l’Inter esclude l’opzione di un nuovo prestito

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kristjan Asllani è tra i calciatori in uscita dall’Inter durante questa sessione di mercato. Il Sassuolo ha mostrato interesse per il centrocampista, ma l’Inter ha escluso la possibilità di un nuovo prestito. La società nerazzurra sta valutando eventuali offerte di acquisto o altre soluzioni per il giocatore. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle trattative o sui termini delle eventuali cessioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Kristjan Asllani  rientra nella lista dei  calciatori in uscita dall’Inter  durante l’attuale sessione di  calciomercato. Il  Sassuolo  ha espresso un chiaro interesse per il  centrocampista albano-italiano, manifestando le proprie intenzioni alla dirigenza di  Viale della Liberazione. Dopo i  prestiti al Torino e al Besiktas, il giocatore ha fatto ritorno alla base. Le ultime esperienze non hanno convinto i rispettivi club a  esercitare il diritto di riscatto, escludendo di fatto il regista dai piani tecnici dell’ allenatore dell’Inter Cristian Chivu. Nella rosa guidata da  Chivu  non c’è spazio a centrocampo, rendendo inevitabile la  separazione a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

asllani nel mirino del sassuolo di aquilani l8217inter esclude l8217opzione di un nuovo prestito
© Internews24.com - Asllani nel mirino del Sassuolo di Aquilani: l’Inter esclude l’opzione di un nuovo prestito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Inter pensa ad un prestito in Serie A per Massolin. Il francese nel mirino del SassuoloL'Inter sta considerando un prestito in Serie A per il giocatore francese Massolin, che sarebbe nel mirino del Sassuolo.

Inter, il Besiktas chiede lo sconto per Asllani e nel mirino anche Pavard: l’ultimaIl Besiktas ha chiesto uno sconto per l’acquisto di Asllani, mentre è interessato anche a Pavard.

Si parla di: Live calciomercato | Cocchi va al Padova in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dell'Inter.

sassuolo di aquilani asllani nel mirino delSassuolo, Pinamonti esclusivo: Aquilani, Muharemovic e il futuro: dico tuttoIl piccolo Adam se la spassa, gattona a più non posso e ha la casa piena di palloni su misura. Il papà, Andrea Pinamonti, avrà mica in testa di volerlo centravanti? Chissà, vedremo. Intanto lasciamol ... corrieredellosport.it

Aquilani nuovo allenatore del Sassuolo: c'è il comunicato ufficialeAlberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo: dopo giorni di indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale del club neroverde. Alberto Aquilani è il nostro nuovo allenatore, bentornato mister ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web