Su Canale 5, il ritorno di Temptation Island ha portato alla messa in onda della prima puntata, attirando un grande pubblico. Il programma si concentra sulle storie di coppie che affrontano tradimenti e passioni, generando grande interesse tra gli spettatori. La serata ha visto anche uno scontro tra due conduttori, Filippo Bisciglia ed Ema Stokholma, durante la trasmissione.

Su Canale 5 è tornato Temptation Island. Il programma sta avendo un grande successo di pubblico e la storia delle coppie, tra passioni e tradimenti, infiamma ancor più delle temperature elevate l’estate degli italiani. Filippo Bisciglia, al timone dello show, non teme rivali. Nemmeno quando su Rai 2 va in onda Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, lo spettacolo dedicato a Rino Gaetano, condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo. Rai 1 ha trasmesso il film cult, Il diritto di contare, e su Rai 3 abbiamo visto Un giorno in pretura Rai – Tutti i sogni di Sofia. Su Italia 1 è andato in onda un episodio di Chicago P.D. e su Rete 4 il film Il corriere – The Mule. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 22 luglio, Filippo Bisciglia e Ema Stokholma: è scontro in prima serata

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