Arrivano gli ispettori alla piscina di Sestri Levante dove è annegata Alice Ferrari

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli ispettori sono arrivati alla piscina di Sestri Levante, dove è avvenuto il decesso di una ragazza. La visita è stata effettuata in presenza dei periti di parte e del comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure. La verifica si è concentrata sulla struttura e sulla gestione dell’impianto, senza ulteriori dettagli pubblicati. La visita rientra nelle indagini in corso sulla vicenda.

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Suisio (Bergamo), 23 luglio 2026 – Una prima ispezione alla struttura di Sestri Levante alla presenza dei periti di parte e del comandante della Circomare di Santa Margherita Ligure. Si è svolta oggi pomeriggio, giovedì 23 luglio, e nei prossimi giorni saranno esaminate tutte le prove della funzionalità della piccola piscina idromassaggio dove ha perso la vita Alice Ferrari, la bambina di 11 anni rimasta con i capelli impigliati nel bocchettone di aspirazione dell'impianto e annegata in meno di un metro d’acqua. A che punto è l’inchiesta. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ accusa di omicidio colposo, il gestore dei Bagni Segesta e la legale rappresentante dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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