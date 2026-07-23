Armi economia cultura | perché il Pakistan rafforza i legami con la Turchia

Il Pakistan ha rafforzato i legami con la Turchia, puntando a consolidare i rapporti strategici e di difesa tra i due paesi. La visita di Asim Munir in Turchia è stata interpretata dai media pakistani come un passo importante in questa direzione, sottolineando l’intenzione di rafforzare la collaborazione in ambito militare e di sicurezza. Nessun dettaglio sui contenuti specifici degli accordi o sui settori coinvolti.

Rafforzare i “profondi legami strategici e di difesa” tra “due nazioni sorelle”. I media pakistani hanno sintetizzato così il significato della visita di Asim Munir in Turchia. Il potente capo dell’esercito del Pakistan è volato due giorni ad Ankara per incontrare Recep Tayyip Erdogan e ad altri ufficiali militari. Poco prima di lui era già stato da queste parti il premier Shehbaz Sharif, che ha contribuito a gettare le fondamenta di un consolidamento dei rapporti tra i due Paesi sempre più evidente e rilevante. Non sappiamo molto del meeting, visto che è andato in scena a porte chiuse e senza la presenza della stampa. I dispacci spiegano che durante il vis a vis tra Munir ed Erdogan erano presenti anche il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz, il capo di Stato maggiore Selcuk Bayraktaroglu e il direttore dell’intelligence Ibrahim Kalin. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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