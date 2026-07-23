Arezzo | auto prende fuoco nella notte subito dopo incidente

Nella notte tra il 23 e il 24 luglio, poco prima delle 3, un’auto ha preso fuoco in seguito a un incidente in zona Ripa di Olmo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sull’eventuale coinvolgimento di altre vetture. Nessuna informazione è stata diffusa sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente.

AREZZO – I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa, 23 luglio 2026, poco prima delle ore 3.00 per l’incendio di un’auto a seguito di un incidente in zona Ripa di Olmo. La vettura, alimentata a benzina, è stata completamente distrutta dalle fiamme. La conducente era già uscita dall’abitacolo prima del nostro arrivo e successivamente è stata presa in carico dal personale sanitario. La squadra intervenuta con 3 mezzi e 7 unità ha spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto Carabinieri e 118 per quanto di loro competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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