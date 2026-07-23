Un uomo di 69 anni, barbiere a Subbiano da 42 anni, è stato trovato morto nel suo negozio. La scoperta è avvenuta questa mattina, dopo che clienti hanno segnalato l’assenza di appuntamenti e di attività abituali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o circostanze sospette.

Rino Gherardi aveva sessantanove anni e faceva il barbiere a Subbiano da quarantadue, il che significava che conosceva la testa di quasi tutti gli uomini del paese nel senso più letterale possibile: sapeva dove crescevano i capelli più fitti, dove c’era la cicatrice da una caduta di quarant’anni prima, dove la chioma bianca aveva cominciato a cedere e dove resisteva ancora. La cosa con i capelli l’aveva scoperta nel 1994, quando il ragionier Conti era tornato in bottega tre giorni dopo il taglio con una faccia accusatoria. «Rino» aveva detto il ragionier Conti, «guarda quello che hai fatto.» Aveva indicato la testa. I capelli erano ricresciuti come se non li avesse tagliati. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ARETINERIE: Il barbiere di Subbiano

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