Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che il disarmo di Hezbollah può avvenire solo con la fine dell’occupazione israeliana dei territori. La sua posizione è stata espressa durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti. Aoun ha sottolineato che la presenza israeliana sul territorio libanese rappresenta un ostacolo al processo di disarmo del gruppo militante. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Libano, Israele e Hezbollah.

Il Discorso di Joseph Aoun sull’Occupazione e il Disarmo di Hezbollah. ROMA (ITALPRESS) – Durante un recente incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente libanese Joseph Aoun ha espresso opinioni significative riguardo alla situazione attuale del Libano. Aoun ha dichiarato che “Hezbollah può essere disarmato se siamo sinceri su ciò che è veramente necessario: porre fine all’occupazione, far assumere all’esercito il pieno controllo e avviare un programma di ricostruzione gestito esclusivamente dallo Stato”. Questo scambio ha avuto luogo nel contesto di una cena offerta dall’ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Hamadeh Mouawad, a cui hanno partecipato membri del Congresso e funzionari dell’amministrazione statunitense. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aoun: “Disarmo di Hezbollah possibile solo con fine occupazione israeliana dei territori”

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