Libano così Aoun lega il disarmo di Hezbollah al ritiro israeliano

Il presidente libanese ha dichiarato che il disarmo di Hezbollah dipenderà dal ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese. Attualmente, molte aree sono sotto occupazione, ci sono numerosi profughi e devastazioni diffuse. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni e instabilità, con il governo locale che chiede azioni concrete per affrontare le condizioni sul terreno. Non sono stati annunciati tempi o modalità specifiche per il disarmo o il ritiro israeliano.

Con buona parte del suo territorio sotto occupazione, un mare di profughi e tante macerie, il Libano ha un disperato bisogno di risultati concreti. Così alle prime ore di questo 22 luglio, mentre il premier libanese Nawaf Salam arrivava nella prima “città liberata” del Libano meridionale, ora sotto il controllo dell’esercito libanese, non dell’esercito israeliano né di Hezbollah, il presidente libanese, dagli Stati Uniti dove ha appena incontrato a lungo Donald Trump, ha preso carta e penna e rivolgendosi ai libanesi ha scritto sui social: “Il Libano potrà essere sicuro e unito solo quando sarà uno Stato dotato di un unico esercito che protegga tutti i libanesi, senza distinzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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