Pier Ferdinando Casini ha espresso apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni, commentando positivamente un suo gesto durante un'intervista radiofonica. Casini ha detto che rispetta Meloni e ha definito il suo comportamento come importante. La dichiarazione si riferisce a un episodio specifico, senza ulteriori dettagli o commenti sulle motivazioni o le conseguenze. La foto collegata mostra i due, ma non vengono forniti altri particolari sull'evento.

Plauso a Giorgia Meloni arriva anche da Pier Ferdinando Casini. Intervistato da Radio Atreju, l'ex presidente della Camera dei deputati, nonché leader di Centristi per l'Europa, spiega: "Questa è Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l'ho conosciuta da tanti anni, diciamo che non ne ho una frequentazione anche molto, diciamo così, molto assidua anche perché lei negli ultimi anni è diventata Giorgia Meloni presidente del Consiglio". A corredo, come si vede nel filmato diffuso dalla pagina social di Atreju, anche una foto in cui si vede la leader di FdI a tavola con Casini. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48085134 "Naturalmente - prosegue - la rispetto, abbiamo buoni rapporti, abbiamo rapporti anche di cordialità e penso che abbia fatto una cosa importante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, clamoroso endorsement: "La rispetto, ha fatto una cosa importante". Chi spunta nella foto

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Clizia De Rossi vs David Parenzo! - La Zanzara del 12.05.2026

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