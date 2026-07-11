Meloni clamoroso endorsement | La rispetto ha fatto una cosa importante Chi spunta nella foto
Pier Ferdinando Casini ha espresso apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni, commentando positivamente un suo gesto durante un'intervista radiofonica. Casini ha detto che rispetta Meloni e ha definito il suo comportamento come importante. La dichiarazione si riferisce a un episodio specifico, senza ulteriori dettagli o commenti sulle motivazioni o le conseguenze. La foto collegata mostra i due, ma non vengono forniti altri particolari sull'evento.
Plauso a Giorgia Meloni arriva anche da Pier Ferdinando Casini. Intervistato da Radio Atreju, l'ex presidente della Camera dei deputati, nonché leader di Centristi per l'Europa, spiega: "Questa è Giorgia Meloni. Giorgia Meloni l'ho conosciuta da tanti anni, diciamo che non ne ho una frequentazione anche molto, diciamo così, molto assidua anche perché lei negli ultimi anni è diventata Giorgia Meloni presidente del Consiglio". A corredo, come si vede nel filmato diffuso dalla pagina social di Atreju, anche una foto in cui si vede la leader di FdI a tavola con Casini. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48085134 "Naturalmente - prosegue - la rispetto, abbiamo buoni rapporti, abbiamo rapporti anche di cordialità e penso che abbia fatto una cosa importante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Clizia De Rossi vs David Parenzo! - La Zanzara del 12.05.2026
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