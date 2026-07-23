Anna Tatangelo ha condiviso per la prima volta immagini pubbliche della figlia, Beatrice, di oltre sette mesi. La cantante ha pubblicato gli scatti sui social, mantenendo però una certa riservatezza sulla presenza del suo compagno, che non appare nelle foto. La decisione di mostrare la bambina arriva dopo un lungo periodo di silenzio, senza foto che ritraggano anche il partner.

Anna Tatangelo ha voluto condividere i primi scatti pubblici di sua figlia, ma lo fa seguendo una linea molto precisa. A oltre sette mesi dalla nascita della piccola Beatrice, la cantante ha deciso di sbilanciarsi sui social destando sospetti per l’assenza di foto con il suo compagno. Lui. però, ha trovato il modo di intervenire e di fare un gesto importante. Anna Tatangelo e le prime foto della figlia Beatrice. Anna Tatangelo ha accolto la figlia Beatrice lo scorso 3 gennaio, nata dalla relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, la cantante ha pubblicato per la prima volta alcune immagini della bambina, scegliendo però di non mostrarne il viso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anna Tatangelo mostra per la prima volta sua figlia: forte gesto del suo compagno

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Fred De Palma, Anitta, Emis Killa - LA TESTA GIRA (Testo)

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