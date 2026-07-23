Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram alcune foto con la figlia Beatrice al mare. Le immagini mostrano la bambina in abiti leggeri, con la cantante che la abbraccia e la coccola. Le foto sono le prime postate dopo quelle della nascita della piccola. Nelle immagini non si vede il compagno. La cantante ha scritto una didascalia che parla di amore infinito.

Scatti dolcissimi, che raccontano una quotidianità fatta di coccole e tanto amore: Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram alcune foto della figlia Beatrice al mare, le prime dopo quelle della nascita della piccola. La sua secondogenita, frutto della relazione con l’allenatore Giacomo Buttaroni, ha ormai sette mesi e sta trascorrendo insieme alla mamma alcuni giorni al mare. Anna Tatangelo e le vacanze al mare con Beatrice: gli scatti sono dolcissimi. Un tramonto, abbracci dolcissimi e piedini in spiaggia irresistibili: sono gli scatti pubblicati da Anna Tatangelo della figlia Beatrice, i primi da quando la piccola è venuta al mondo lo scorso 3 gennaio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Amore infinito”: Anna Tatangelo e le tenere foto al mare con la figlia Beatrice (senza il compagno)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice, nata dal compagno Buttaroni, le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramontoLa cantante di Sora è stata fotografata in spiaggia con la figlia Beatrice, nata il 3 gennaio 2026 dalla relazione con Giacomo Buttaroni.

“Prima foto insieme”. Anna Tatangelo e la figlia Beatrice, giorno specialeAnna Tatangelo ha condiviso una foto insieme alla figlia Beatrice, offrendo ai follower un’immagine di un momento speciale trascorso insieme.

Temi più discussi: Amore infinito: Anna Tatangelo e le tenere foto al mare con la figlia Beatrice (senza il compagno); Anna Tatangelo mostra la figlia Beatrice a 7 mesi dal parto: il compagno non c'è, ma fa un gesto; Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutere; Anna Tatangelo mostra Beatrice a 7 mesi dal parto: il gesto di Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutereAnna Tatangelo si mostra per la prima volta con la figlia Beatrice mentre è in vacanza al mare. Il compagno Giacomo Buttaroni si è limitato a commentare ... ilsussidiario.net

Amore infinito: Anna Tatangelo e le tenere foto al mare con la figlia Beatrice (senza il compagno)Tenerissime le foto di Anna Tatangelo alla piccola Beatrice: sono i primi scatti su Instagram dopo la sua nascita, avvenuta lo scorso 3 gennaio ... dilei.it