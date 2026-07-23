Anna Tatangelo ha voluto condividere i primi scatti pubblici di sua figlia, ma lo fa seguendo una linea molto precisa. A oltre sette mesi dalla nascita della piccola Beatrice, la cantante ha deciso di sbilanciarsi sui social destando sospetti per l’assenza di foto con il suo compagno. Lui. però, ha trovato il modo di intervenire e di fare un gesto importante. Anna Tatangelo e le prime foto della figlia Beatrice. Anna Tatangelo ha accolto la figlia Beatrice lo scorso 3 gennaio, nata dalla relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio lontano dal mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore, la cantante ha pubblicato per la prima volta alcune immagini della bambina, scegliendo però di non mostrarne il viso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Anna Tatangelo mostra per la prima volta sua figlia: forte gesto del suo compagno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fred De Palma, Anitta, Emis Killa - LA TESTA GIRA (Testo)

Notizie e thread social correlati

“Amore infinito”: Anna Tatangelo e le tenere foto al mare con la figlia Beatrice (senza il compagno)Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram alcune foto con la figlia Beatrice al mare.

Temi più discussi: Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutere; Anna Tatangelo mostra la figlia Beatrice a 7 mesi dal parto: il compagno non c'è, ma fa un gesto; Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice, nata dal compagno Buttaroni, le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramonto; Anna Tatangelo mostra Beatrice a 7 mesi dal parto: il gesto di Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo al mare con la figlia Beatrice, nata dal compagno Buttaroni, le foto in spiaggia e il VIDEO della pappa al tramonto x.com

Anna Tatangelo sorprende a Battiti Live: la frase su Andrea e la rivelazione su Giacomo ButtaroniAnna Tatangelo ha spiazzato il pubblico di Tim Battiti Live con alcune confidenze familiari raccontate sul palco di Trani. Nella puntata andata in onda ... bigodino.it

Anna Tatangelo: le prime foto della figlia Beatrice | L’assenza del compagno Giacomo Buttaroni fa discutereAnna Tatangelo si mostra per la prima volta con la figlia Beatrice mentre è in vacanza al mare. Il compagno Giacomo Buttaroni si è limitato a commentare ... ilsussidiario.net