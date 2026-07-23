Un incidente frontale ha coinvolto un'auto con a bordo una donna di 83 anni che ha perso la vita dopo aver accusato un malore al volante. L'ex volto televisivo ha riferito di aver vissuto momenti complicati a seguito del sinistro, descritto sui social come un episodio difficile. La dinamica dell'incidente e le circostanze del malore sono ancora oggetto di indagine.

L’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato di aver rischiato grosso. Dietro il messaggio pubblicato sui social da Andrea Dal Corso, nel quale raccontava di aver vissuto “momenti davvero difficili” dopo un grave incidente stradale, si nasconde una vicenda ben più drammatica di quanto inizialmente emerso. Nello scontro frontale in cui è rimasto coinvolto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha perso la vita un’anziana automobilista di 83 anni. L’incidente è avvenuto il 15 luglio a Carbonera, in provincia di Treviso, e le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo nel dettaglio gli ultimi istanti prima dell’impatto. La ricostruzione dello schianto, l’ipotesi del malore di Pierina Zanatta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Andrea Dal Corso, cosa è successo nel terribile frontale: una donna di 83 anni è morta dopo il malore al volante

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