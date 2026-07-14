nocera superiore erica senatore morta a 33 anni dopo malore improvviso la donna era una giovane ingegnere

Notizia in breve

Una giovane ingegnere di 33 anni è deceduta a Nocera Superiore dopo aver avuto un malore improvviso. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale. La donna era conosciuta per il suo ruolo professionale e la sua presenza tra amici e familiari. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva.