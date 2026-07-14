Nocera Superiore Erica Senatore morta a 33 anni dopo malore improvviso la donna era una giovane ingegnere
Una giovane ingegnere di 33 anni è deceduta a Nocera Superiore dopo aver avuto un malore improvviso. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale. La donna era conosciuta per il suo ruolo professionale e la sua presenza tra amici e familiari. La causa del decesso non è stata ancora ufficialmente comunicata. La scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto tra chi la conosceva.
La comunità di Nocera Superiore è in lutto per la scomparsa di Erica Senatore, giovane ingegnere venuta a mancare all'età di 33 anni a causa di un malore improvviso Erica Senatore è morta a soli 33 anni dopo essere stata colpita da un malore improvviso. La giovane ingegnere, molto conosciuta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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