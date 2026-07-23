Un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato in un cantiere a Pontecorvo, nel Lazio. L’incidente si è verificato lunedì mattina durante i lavori di ampliamento di un istituto tecnico industriale in via XXIV Maggio. L’uomo, rimasto gravemente ferito, era stato soccorso ma non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Non ce l’ha fatta l’operaio di 51 anni rimasto gravemente ferito lunedì mattina in un cantiere aperto per l’ampliamento dell’ Istituto Tecnico Industriale di via XXIV Maggio, a Pontecorvo. L’uomo, originario del Marocco ma residente da tempo a Veroli, è morto martedì all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. Secondo quanto ricostruito, il lavoratore sarebbe precipitato da un’altezza di circa tre metri, riportando lesioni apparse subito molto gravi. Il trasferimento a Roma. Dopo l’incidente, l’operaio era stato soccorso e trasferito nella struttura ospedaliera romana. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive fino al decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Ancora morti sul lavoro nel Lazio: non ce l’ha fatta l’operaio precipitato nel cantiere di un istituto tecnico a Pontecorvo

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